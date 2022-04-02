楊祐寧因欠債跑路，下場超落魄。（CATCHPLAY＋提供）

楊祐寧（右）、白潤音兩人同樣面對人生的絕望。（CATCHPLAY＋提供）

楊祐寧在原創台劇《良辰吉時》將於本週日（3日）播出的第三集中詮釋曾經事業風光、紅極一時的紅頂藝人歌舞廳團長，現今卻淪落到欠債跑路、只能到處打工苟活的落魄男子，渾身散發負能量和厭世感，顛覆以往陽光帥氣的形象，演技令人期待。

他在洪小鈴飾演的護理師的介紹下，來到兒童病房扮小丑賺錢，臉上廉價的卡通人物妝容，使他看起來更加可悲淒涼，這樣的扮相讓得了絕症沒有未來的小男孩白潤音好奇不已，成天都像個跟屁蟲一樣死纏爛打，最後更釀成一樁烏龍綁架案，楊祐寧說：「他不見得是會讓人喜歡的角色，但他的故事很吸引人，想看看一個走到絕境的人碰上一個絕望的小孩，這兩個角色能擦出什麼樣的火花。」

飾演病童的白潤音演活「靠近死亡卻無所畏懼」的小男孩，在初見到扮成卡通人物的楊祐寧時就決定要跟隨他一探究竟，途中直來直往的性格，更是多次戳到痛點，讓楊祐寧氣得拿他沒辦法。白潤音在片中關鍵橋段還秀了一段踢踏舞，展現演技之外的才華，「這個小男孩很單純，但他是能夠體會別人的角色。他一開始的時候就覺得，這個大人很特別，一直在想要了解他。導演還有幫我加一段踢踏舞的戲，跳完那段舞，很像一個儀式的感覺。」兩人的互動充滿淡淡的哀傷無奈，又不時在你來我往中激盪出令人玩味的對話，最後甚至在彼此身上得到一點安慰，不停變化的關係越看越有意思。