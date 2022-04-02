前白宮國安會中國事務主任何瑞恩（Ryan Hass）。（取自中評網）

對於俄羅斯與烏克蘭間的武裝衝突對於台海局勢的影響，歐巴馬政府時代國安會官員何瑞恩（Ryan Hass）表示，他非常嚴肅地對待台灣面臨的風險，並認為風險是真實的，要盡一切可能來防止噩夢發生。他也相信，戰略模糊對美國是有益的，並引用羅斯福的名言「輕聲說話，拿著大棒」，稱這樣對保護美國的利益和台灣是一個好的立場。

根據《中評網》昨（1）日報導，前白宮國安會中國事務主任、現任布魯金斯學會台灣研究主席的何瑞恩（Ryan Hass）3月31日參加「全球台灣研究中心」（GTI）為他去年出版的新書《更強：在競爭性相互依存時代調整美國對華戰略》舉辦的線上對話會，談及在其提出的「競爭性相互依存」框架內如何處理台灣問題。

何瑞恩稱，美國人對台灣深表同情和支持；美國也看到美台密切夥伴關係對美國及其在亞洲的盟友和夥伴具有巨大的戰略價值；幾十年來，美國的戰略一直圍繞著維護台海和平與穩定。美方的目標是，如果有可能的話，為台海兩岸領導人提供和平解決分歧的途徑。

何瑞恩表示，這需要美國做一些艱難的事情，以阻止可能導致衝突的道路。他表示自己非常嚴肅地對待台灣面臨的風險，並認為風險是真實的，要盡一切可能來防止噩夢發生。

談到美國對於兩岸形勢發展的影響力，何瑞恩稱，美國在兩岸關係中起著相當重大的作用，有能力影響台灣海峽的事件對美國是有好處的。

至於美國正在進行的對台戰略模糊性與清晰性的辯論，何瑞恩相信，戰略模糊對美國是有益的。他希望美國對於台海形勢發展有一個穩定的原則和可預測的指導目標，亦即「維護台海和平穩定的根本利益」。他還引用羅斯福的名言「輕聲說話，拿著大棒」，並稱這樣對保護美國的利益和台灣是一個好的立場。