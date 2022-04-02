台北市重慶南路早年各家書店林立，為著名的「書店街」，但近來不少書店紛紛歇業。國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖今天表示，為了加強下一代的競爭力，有必要全面搶救實體書店，雖然文化部去年實施免營業稅，但成效不彰，應該考慮免房屋稅、地價稅，加大直接補貼的力道，並推動閱讀活動，鼓勵親子閱讀，為未來的主人翁們營造良好的閱讀環境。

國民黨智庫教文體育組近日到重慶南路實地普查，發現昔日書店街1樓目前總計77個店面營業，數量最多的前3名為餐飲（18家）、金融（13家）及旅店（8家），各占23.4％、16.9％及10.4％，其中書店只剩5家，除了三民書局之外，其他皆為複合式經營，或專賣特定書籍。

智庫教文體育組普查發現，包含黎明文化兼賣咖啡、甜品；墊腳石圖書文化廣場兼賣文具；天瓏書局專賣電腦書，並經營網路書店；大方書局則以銷售中藥書籍、針灸器材及命理書籍為主。

陳學聖表示，而過去幾家相當有名氣的書店，多移到別層樓或遷往他處，如天龍圖書移至2樓，商務印書館移至新店，東方出版社搬到承德路，金石堂則關門不見；要說它已經變成了美食街或金融街，恐不為過。

「書店街的沒落是個警訊」，陳學聖認為，誠如業者所言，沒有書店的城市，就像沒有綠洲的沙漠，實體書店除了提供實體書之外，更是文化的據點，知識的補給站，以及思想培養的中心。

陳學聖指出，實體書有電子書取代不了的「書香」、溫度，逛書店，等於置身智慧的寶庫，可以涵養氣質、拓展眼界，探索未知，是有深度與廣度的學習。