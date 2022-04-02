國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄2日暴增9例本土確診個案，其中4例屬於前鎮化工廠居隔期滿採檢陰轉陽確診的個案，另外2例是在阿里山旅遊時與確診者有接觸而感染，還有2例是有花東旅遊史的民眾，最後1例是中央集中檢疫所的工作人員，由於清明連假民眾南北移動機率增加，高市府宣布，暫停民眾進入納骨塔內祭祖。

高市府衛生局說明，高雄新增9例本土確診個案，其中4例屬於前鎮化工廠匡列對象居隔期滿前採檢陰轉陽確診，另有1例是中央集中檢疫所的男性工作人員，他的同事（屏東個案）執行例行性採檢時發現確診，隨後匡列相關接觸者，也發現該男確診。

衛生局進一步說明，另外4例均有外縣市旅遊史，其中2例是一對情侶到阿里山旅遊時染疫，他們於3月31日至4月1日自駕一部車到阿里山旅遊，投宿旅館時雖與確診個案互不相識，但由於住在同旅館、同樓層，在回程路上接獲通報，立即前往採檢確診，從其Ct值研判情侶2人剛染疫，社區傳播風險不大。

衛生局指出，還有2例為同住接觸者且曾有花東旅遊史，他們於3月25日至28日開一部車前往花東旅遊，其中40多歲男性1日發病後採檢確診，緊急匡列相關接觸者後，發現40多歲女性也染疫，但2人的Ct值有明顯差異，研判有前後傳染的狀況，目前2人均收治於負壓隔離病房。

高雄市長陳其邁表示，高雄大多個案都有涉及外縣市旅遊史而染疫，特別強調，若有任何發燒、呼吸道等症狀，務必盡速就醫並執行居家快篩，由於目前正值清明連假，民眾南北移動人潮大增，為了防堵疫情擴散，取消可以進入納骨塔參拜或整理塔位的規定。