傻子與白痴線上演唱會打造華麗場景。（相信音樂提供）

傻子與白痴團員間默契大考驗。（相信音樂提供）

傻子與白痴「傻子與白痴」由主唱蔡維澤、鼓手兼團長徐維均、吉他手鄭光良、貝斯手鄭沂邦4人所組成，自2017年把4月1日愚人節訂為「Happy Fool's Day 傻白日」，每年這天都會與歌迷相聚，今年他們精心準備了線上演唱會，打造3種場景，從傻白的客廳、傻白炫幻艙到幻影視界，完整呈現一場熱鬧、用心的演唱會。

傻子與白痴以〈視線所及只剩生活〉〈HoydeA〉開場，帶領歌迷進入他們的客廳，接著他們走向傻白炫幻艙，科幻的場景，演唱〈OY〉、〈愛的萬物論〉、〈Pinky Sunset〉等歌。

四人突發奇想以自己的媽媽為扮相，拍攝KUSO的開場影片，也開放歌迷提問以及默契大考驗，問到「誰最適合拍BL劇？」他們一致回答蔡維澤，而問及「團員掉到水裡，最先救誰？」所有人各自選擇不同團員，唯有鄭光良選擇救自己，他笑說：「大家各自有喜歡的人，只有我救我自己」。

最後，他們開放歌迷留言點歌，蔡維澤演唱了五月天〈憨人〉，不會說閩南語的他，一字一句用羅馬拼音練唱；他在唱到林宥嘉的〈說謊〉時，一度忘詞，他說：「中間有點小『說謊』，忘詞，代表真直播。」傻子與白痴接下來將在4月3日於「台灣祭2022」的南方舞台(主舞台)演出。