動保處提醒，未來若有民眾未使用防護措施載運，將處2000元以上、1萬元以下罰鍰。（動保處提供）

飼主注意！台北市動保處近期多次接獲民眾檢舉，批評部分飼主用機車載寵物出門時，竟未加裝牽繩或箱籠等防護措施，反讓狗狗直接站在機車腳踏空間，或是坐在機車後座，場面看來險象環生，未來若有民眾未使用防護措施載運，將處2000元以上、1萬元以下罰鍰。

台北市家中有飼養寵物的家庭不少，隨著飼養寵物的型態變遷，寵物已是家中的一份子，攜帶寵物外出遊玩的比例也逐漸升高。

動保處表示，近來已多次接獲民檢舉有飼主會使用機車載寵物出門，讓寵物直接站在機車腳踏空間，沒有牽繩、箱籠等防護措施，甚至直接讓寵物坐在機車後座，一有不慎恐發生墜車意外，讓一旁駕駛膽顫心驚。

動保處提醒，北市已經在2020年修訂了台北市犬貓飼養基本照護規則，規定飼主以汽車或機車載運者，應使用運輸籠、揹袋或採取其他有效之防護措施，防止寵物在車輛移動過程中發生跌落車流中的危險，不僅影響寵物自身的安危，也可能引發一連串交通事故。

動保處說，目前市面上已經有許多為機車族設計的狗狗揹帶，如果是大型犬隻，也有相關的防跳車產品，請飼主載狗出門時，務必要做好相關的安全措施。如果未使用防護措施者，可處2000元以上、1萬元以下罰鍰，若有民眾發現有飼主未遵守規定，可向台北市1999市民專線轉4020通報或撥打24小時動物救援專線：02-8791-3064或8791-306。