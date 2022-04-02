目前懷孕6個多月的趙孟姿（右）透露過年期間有出血症狀。（羅永銘攝）

許孟哲、趙孟姿夫妻檔今（2日）出席兒福聯盟活動，在分享懷二胎的心得時，懷孕6個多月的趙孟姿，透露今年農曆年間因為子宮頸閉鎖不全，有輕微的出血症狀，好在第一時間緊急進行手術治療，除此之外在懷孕期間都沒有任何不適，「我覺得我是超級幸運的孕婦，幾乎沒有孕吐、水腫、抽筋，第一胎跟第二胎都很好。」

趙孟姿還原當時的情況，「女兒在玩的時候不小心坐下來壓到我的肚子，當下有覺得痛痛的，後來凌晨時就有點出血」，她自認當下超級冷靜還打電話到醫院詢問，在護理師的指導下她先平躺觀察，好險沒有繼續流血，她在初五回診產檢時才進行詳細的檢查，確認是子宮頸閉鎖不全的問題後，也緊急進行手術縫合，目前都無大礙。

趙孟姿日前在臉書分享生活照，讓不少網友驚艷「一點都不像孕婦」，她透露懷孕後食量沒有變大，但口味則是有點轉變，尤其這一胎特別喜歡吃甜，為了慰勞老婆，許孟哲常在打球後帶宵夜回家，「我每次問都很糾結，因為這時間買的東西比較重鹹」，趙孟姿也會看準時間先點菜，讓許孟哲帶回她想吃的食物，結果有次她指名要吃麥當勞，卻遭到許孟哲以「不順路」拒絕，讓她當下瞬間火大。

夫妻倆今日透露二寶的預產期和大女兒Doreen是同一天，也將是個貼心的巨蟹座寶寶，至於將來會不會對兒子、女兒有差別待遇？許孟哲笑說：「兒子還沒出生，我不敢把話說死」，他表示自己一直都沒有特別強求要兒子還是女兒，夫妻倆也已經討論過盡量不要讓孩子覺得「因為是男生就要怎麼樣？會讓他覺得跟姊姊是平等的」，熱衷運動的許孟哲則是已經在替一歲多的女兒看冰刀鞋，打算未來一家四口要一起去溜冰。