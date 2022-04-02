基隆就業中心將於4月8日舉辦聯合徵才活動，邀請15家優質廠商，提供167個人力需求，在現場就能有面試機會。（基隆就業中心提供／陳敬哲基隆傳真）

單親媽媽除了撫養孩子長大，家庭生計也一肩扛，一旦失業壓力龐大很容易讓人絕望，40歲單親媽媽小櫻（化名）獨力扶養2名子女，礙於配合孩子接送時間，一直未能找到合適工作，偶然在一次聯合徵才會中，巧遇知名食品廠老闆，聽到小櫻狀況與毅力，立刻錄用提供職缺，讓一加三口免於斷炊危機。

小櫻在婚姻上較坎坷，與前夫雖然有2名子女，但前夫幾乎不聞不問，小櫻一直想找工作維持生計，但礙於每日接送與長時間照顧，很難找到合適工作，前往基隆就業中心尋求協助，就服員知道小櫻艱辛後，先建議小櫻參加聯合徵才活動，可以直接與廠商洽談，雙方可以協調能否互相配合，所幸順利談成。

盲目投送履歷，不如直接與業者對談，在直接在對話下，讓雙方更加瞭解需求與狀況；基隆就業中心主任盛慧中表示，每一場次的聯合徵才活動，都會邀請許多廠商到現場，希望讓求職者有更多面試機會，事前也會讓求職者累積經驗，如果在履歷撰寫或面試技巧信心不足，就業服務站也會有人協助。

盛慧中呼籲，基隆就業中心將於4月8日舉辦聯合徵才活動，邀請15家優質廠商，提供167個人力需求，在現場就能有面試機會，然而因應全民防疫，活動現場將全面量測額溫，備有酒精噴灑雙手，同時要求所有入場民眾都要戴上口罩，相關細節可以洽詢基隆就業中心，或上「台灣就業通」官網查詢。