無業男染毒兼賣毒 遭警查獲「惡魔天使」咖啡包

新北市刑事警察大隊日前獲報鐘姓毒販四處兜售毒咖啡包，為規避警方查緝，經常更換使用車輛及租屋處，專案小組以車追人，掌握販毒處所，上月24日持搜索票逮捕38歲鐘嫌並查獲毒咖啡包641包、安非他命60公克、海洛因及大麻等證物，全案依法送辦。

警方調查，鐘嫌無業並染上毒癮，為支付毒品花費，鋌而走險從事販毒，經專案小組長達1個月跟監蒐證，掌握鐘嫌行蹤，至板橋區查獲鐘嫌到案，起獲海洛因、安非他命、毒咖啡包等毒品，訊後依毒品危害防制條例罪送新北地檢署偵辦。

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