在日本316強震受災的東北新幹線，今天恢復福島縣郡山車站到福島車站間「減班降速」行駛，在強震發生後至今約半個月，當地旅客終於可搭乘直達車往來東京車站與福島車站。

日本放送協會（NHK）報導，3月16日深夜發生的規模7.4強震造成東北新幹線列車出軌及設備損毀，福島縣郡山車站到岩手縣一關車站區間（地圖直線距離約182公里）持續停駛；隨著有關單位持續搶通，終於在今天恢復郡山車站到福島車站區間（地圖直線距離約40公里）通行。

這意味經歷約半個月停駛後，列車可直接往返東京車站與福島車站，因此，今天有許多旅客在JR福島車站新幹線月台上候車，準備前往東京。

一名準備到東京看女兒及孫子的70多歲男性旅客說，搭車到東京不太方便，很高興新幹線能恢復行駛。福島車站到東京車站地圖直線距離約238公里。

JR東日本公司表示，現階段東京車站往來福島車站班次將縮減為平日半數左右，且郡山車站到福島車站區間為確保安全，行車速度也將降到往常一半左右的約時速160公里。

至於目前仍停駛的區間，JR東日本公司預估仙台車站到一關車站區間（地圖直線距離約77公里）4日復駛，最後一段從福島車站到仙台車站區間（地圖直線距離約67公里），希望能在4月20日左右恢復全線通車。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1110402