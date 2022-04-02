被害人點入假新聞相關連結後，發現是投資網站。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

雲林一名50歲楊姓家庭主婦，上月初在手機上看到一篇專訪國內知名米其林主廚江振誠的新聞報導，標題為「最新投資秘訣讓大銀行產生恐慌」，內容提到江振誠投資加密貨幣的致富秘訣，以及如何利用自動交易程式的人工智慧系統操作，就能快速致富，該則新聞報導的網頁中還有多位網友留下使用自動交易程式的致富心得。

楊婦透過網頁連結到自動交易程式的投資網站，楊婦留下自己的聯絡電話，不久就收到一通「＋」號開頭的投資專員來電，要求她先註冊帳號，並繳交訂金250美元，楊婦覺得金額不大，便直接刷卡註冊；接著又接到第2通來電，建議她選擇5000美元的投資方案，楊婦於是又再度刷卡。

對方見楊婦配合度高，又連續撥打數通電話，要求她繼續提高投資額度，短短不到12小時，楊婦就已經刷卡1萬美元投入所謂的投資網站。不料3天後，等楊婦打算申請提領投資款項，發現根本無法提領，當初看到的專訪，竟是山寨的新聞網站，這才驚覺遭到詐騙。

新竹另名30歲吳姓男子，也誤信首富投資虛擬貨幣的山寨網路新聞，吳男因好奇點入網頁中的連結，導向一個看似交易虛擬貨幣的全英文網站，吳男輸入了真實姓名、email、電話號碼等個資完成註冊，甚至連個人駕照、大頭照都逐一上傳，並依照網站指示，選擇以刷卡方式輸入信用卡卡號、到期日、驗證碼等資訊，打算投資最低額度250美元小試身手。翌日，吳男發現手機有多通「＋」號開頭的未接來電，警覺有異，趕緊上網查詢前一天註冊的投資網站，發現該網站的確是投資詐騙，立刻致電銀行辦理停卡，幸好該筆款項尚未完成出帳，沒有遭受損失。

警方表示，假投資詐騙猖獗，如今假投資廣告搖身一變，以山寨新聞方式，利用名人替假投資網站、假投資APP背書，使民眾信以為真，再搭配虛構的網友留言，一面倒誇讚投資網站操作簡單、快速獲利、利潤豐厚，令民眾在瀏覽時極可能不會發現有假，以至於落入詐騙集團的陷阱。

刑事局提醒，如果看到類似的新聞網頁，可分辨山寨新聞的網址與官方網址明顯不同，且山寨新聞網頁不管怎麼點選，都只會連進投資網站，非常可疑，另外對「＋」號開頭的來電，更要提高警覺。為幫助民眾快速識別詐騙資訊，刑事局「165防騙宣導」官方LINE帳號（@tw165），日前已開通全新查詢功能，只要在對話框輸入欲查詢的可疑LINE ID、網站或電話，就能立即收到是否曾被通報詐騙的判別結果；另「165全民防騙」粉絲專頁也會每周公布假投資詐騙網站及詐騙LINE ID，民眾可主動查詢，或撥打165反詐騙諮詢專線防詐。