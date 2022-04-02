台中鐵路高架橋下設置鐵皮圍籬拆除後，固定功能的水泥塊遭棄置無人清理，妨礙景觀、潛藏危機，地方傳出怨言。（陳淑芬攝）

台中鐵路高架橋下設置鐵皮圍籬拆除後，固定功能的水泥塊卻遭棄置無人清理，妨礙景觀、潛藏危機，地方怨言不斷。立委黃國書今天表示，廢棄泥塊堆積長達750公尺猶如「水泥殘塊長城」，經邀集地方人士及有關單位會勘後，已要求權責單位盡早清除。

台中鐵路高架橋下方設置鐵皮圍籬區隔綠空廊道與預留停車場空間，但東區精武路至建成路段的鐵皮圍籬拆除後，用來固定圍籬底部的水泥塊卻遭長期棄置。黃國書和市議員何敏誠服務處邀集交通部鐵道局、台鐵局、市府單位在3月31日進行會勘。

黃國書表示，鐵路高架滴水線以內土地，台鐵局已完成發包，未來將作為停車場和商場使用；而滴水線外範圍則由台中市府和台鐵局簽訂契約興建綠空廊道。施工單位為劃分界線沿著滴水線設置藩籬，鐵道局相關工程在半年前完工徹場，沒想到，因權責單位不明而營建廢棄物無人處理。

黃國書責成由鐵道局協助籌措清運費用，後續，台鐵局在經費到位後的1個月內儘速完成發包作業，早日改善環境。

在地東南里王瑞發里長表示，鐵皮圍籬拆除後，水泥殘塊被棄置超過半年，真是不可思議，常有里民反映，希望國書委員協調各單位趕快把堆在綠空廊道上的水泥塊清理掉。

何敏誠議員服務處執行長何昆霖表示，台鐵局拆除鐵皮圍籬，後續未清運水泥營建廢棄物，影響市容觀瞻，也造成民眾休憩成安全疑慮。