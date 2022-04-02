張惠妹演唱會傳包廂未戴口罩 陳時中回應 14:332022/04/02 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 天后張惠妹睽違7年重返台北小巨蛋開唱，傳出有包廂未戴口罩，陳時中表示開罰由地方判定。（聲動娛樂提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 藝人張惠妹近日舉行演唱會，傳出有包廂未戴口罩，外界關注是否要開罰，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，開罰由地方衛生局調查或判定。 蘇揆拋新台灣模式 柯文哲舉例嘆「這點」：會死很慘 桌球國手林昀儒被爆確診 陳時中回應了 #包廂 #未戴口罩 #開罰 #判定 #張惠妹演唱會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情後首次 台美實體會議討論我國際參與 12:022022/04/02 政治 張惠妹重返小巨蛋振動未超標 靠的就是這方法 11:472022/04/02 娛樂 再生醫學論壇4月21日 線上線下齊登場 04:102022/04/02 企業經營 桌球國手林昀儒傳感染新冠肺炎 在桃機採檢陽性 09:112022/04/02 體育 台灣大高層異動 老學長回鍋 04:102022/04/02 財經要聞 大陸駐美使館回應蕭美琴評論文章：台灣問題不是民主對抗威權 09:312022/04/02 兩岸 對生活更不滿 台灣兒童生活滿意度再創近年新低 11:542022/04/02 生活 今年國家出錢買疫苗 可打3000萬人次 04:102022/04/02 生活新聞 高鐵癱瘓害他錯過阿妹演唱會 苦主崩潰：賠了1萬2 11:192022/04/02 生活 俄駐台代表：雙方代表處正常運作 04:102022/04/02 焦點新聞 台灣欠缺李顯龍的戰略理性 04:102022/04/02 時論廣場 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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