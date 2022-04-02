東南水泥廠承包廠商4月1日在拆除廠房的過程中，不慎導致水泥塔倒塌，壓斷高鐵電路主線，引發高鐵左營站停電事故。楠梓警方2日詢後，依刑法公共危險罪將45歲曾姓司機等4人移送橋頭地檢署偵辦。

對於媒體的發問：「你知道你差一點死掉嗎？」45歲曾姓司機不發一語。遭移送的另三人分別是40歲王姓營造公司現場工安負責人、27歲林姓現場負責人，以及35歲東南水泥廠曾姓工安負責人。

45歲曾姓司機昨天在拆除水泥塔時，他眼見水泥塔向他與工程車的方向倒了下來，他當機立斷，逃離現場，保住一命。