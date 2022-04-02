財政部賦稅署表示，為鼓勵民眾養成消費索取統一發票良好習慣，以掌握稅源，增裕稅收，自2011年1、2月期起，統一發票每期開出特別獎(獎金1000萬元)中獎號碼1組，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票後，截至2021年11、12月期累計66期，可兌領特別獎之發票共有874張，已兌領638張，創造了638位千萬富翁。

財政部賦稅署指出，2022年1-2月期統一發票特別獎中獎號碼已於3月25日開出，特別獎中獎發票有11張，領獎期間為4月6日至111年7月5日。

值得注意的是，2021年11、12月期中獎號碼「31150905」還有4張千萬特別獎未領發票，分別為台北市1張，是大安區外送費用29元。

桃園市2張，為桃園區中華但信開出月租費699元；中壢區北原門市，花59元購買食品、用品。以及雲林縣還有1張，為消費者到雲林斗六市白巷子茶飲店購買飲料，花費115元。

財政部表示，中獎人若於開獎前完成載具歸戶，即可透過統一發票兌獎APP領獎，不但可節省4萬元印花稅，還可減少疫情期間外出染疫風險。紙本發票中獎者，請於領獎期限內向第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社、連江縣農會信用部等實體領獎據點兌領獎金。