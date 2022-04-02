政大教授嚴震生。(資料照片)

對於俄羅斯、烏克蘭武裝衝突中，雙方均招募國際傭兵協助戰事，政大學者嚴震生認為，傭兵至少打過仗，台灣軍人沒有見過戰爭；況且台灣健保跟學費都便宜，會有吸引力。

烏克蘭總統澤倫斯基招募大批外籍傭兵齊心抗俄，早前烏克蘭官方甚至在臉書大曬首批「國際傭兵團」的合照，引來網友熱議。另外，美國官員也透露，俄羅斯部署至烏克蘭的傭兵部隊規模，從300人擴增至至少千人以上，他們在烏克蘭的首要任務是在烏東作戰。

根據《中評網》2日報導，對於傭兵議題，政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生認為，台灣也可預想到這個狀況，至少傭兵打過仗，我們現在軍人，連將級以上軍官都沒有見過戰爭。

嚴震生指出，台灣也可以預想到這個狀況，台灣健保跟學費都便宜，會是吸引力。傭兵至少打過仗，台灣軍人沒有見過戰爭，最近一次戰爭是1958年823砲戰，距今都已經64年，現在將級以上軍官都沒有上過戰場。

嚴震生強調，台灣從俄烏武裝衝突學到一點東西，俄烏武裝衝突拖到1個多月，能夠撐得住，後面援助才會來，台灣至少要打個一星期、兩週等，後援才會來。