台北市長照交通專車年年增加，但使用率僅9％，更有民眾抱怨預約不到，台北市議員戴錫欽踢爆，目前全市共有7家業者、68輛專車提供服務，每車每年可領90萬補助，但3月1日至21日期間，竟有23輛領錢不載客，他質疑補助門檻過低，導致業者在績效達標後停駛。

對此，社會局表示，北市已於去年7月起，調整長照交通特約單位的專車補助規定，每月服務績效從平均每車每工作日服務趟次至少4趟次，提高至少6趟次，並規範每月每車出車率須達70％，否則將扣除未達績效比例的補助款，同時加入特約車提供彈性服務。

戴錫欽質疑，北市每年花300多萬維護長照專車網路預約平台，但失敗率卻高達44％，且全市共有7家專車、7家特約車提供預約服務，卻規定一次卻僅能預約3家業者，若3家都額滿則須改用電話預約，為何不參考體育局建立的運動中心預約系統，改善不親民的缺點。

戴錫欽批評，雙北目前都在執行長照2.0的長照專車補助案，但北市在業者「營運績效標準」上門檻過低，反觀新北市幅員較台北市廣大，新北要求每日平均7趟次，比台北市的6趟多1趟，台北市的門檻過低，北市應重新檢討。

社會局指出，市府去年10月起長照交通接送系統平台，可預約及取消車輛、車資報價及餘額查詢、即時掌握車輛接送狀況，也提供民眾線上滿意度調查，預約功能如第一次預約失敗，可運用系統再次預約或電話預約，未來將持續優化系統平台功能。

至於長照交通補助專車申請審查，社會局則說，現階段有明訂申請文件和審查標準，綜合參酌各家服務單位過往營運狀況、相關系統、車輛與人力設置狀況、預計執行方式及預期服務效益，邀集學者專家組成小組召開會議審查，未來將再研議精進評選方式。