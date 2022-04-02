「猛瑪‧鋼鐸拉王者列車」上午自台中捷運北屯總站首航，熱情女孩啦啦隊成員明天還將化身一日站務員，陪球迷們搭中捷、遊台中。（謝瓊雲攝）

台中市長盧秀燕一早前往中捷北屯站體驗「猛瑪‧鋼鐸拉王者列車」首航，她歡迎球迷們一起搭乘捷運看球賽、遊台中。（謝瓊雲攝）

台中市長盧秀燕一早前往中捷北屯站體驗「猛瑪‧鋼鐸拉王者列車」首航，她歡迎球迷們一起搭乘捷運看球賽、遊台中。（謝瓊雲攝）

中華職棒新賽季今起開打，台中市長盧秀燕（右）與中信兄弟領隊劉志威（左）歡迎所有球迷們一起搭乘捷運看球賽、遊台中。明天還將有Passion Sisters化身一日站務員，陪球迷朋友搭捷運、看球賽。（謝瓊雲攝）

中華職棒新賽季2日開打，即將通車滿周年的台中捷運，與中信兄弟聯手打造的「猛瑪‧鋼鐸拉王者列車」同天起航，為周年慶活動揭開序幕；台中市長盧秀燕出席王者列車啟航活動，呼籲大家一起搭乘中捷看球賽，為中信兄弟加油。

「猛瑪‧鋼鐸拉王者列車」自中捷北屯總站啟航，由中信兄弟領隊劉志威，帶領台中市長盧秀燕、交通局長葉昭甫、中捷董事長林志盈、運動局長李昱叡與新聞局長鄭照新等搭乘，眾人均穿著中信兄弟的黃色球衣，一同搭上首航列車，前往「猛瑪•鋼鐸拉」主題車站─文心崇德站。

車廂內並由中信兄弟應援團團長小白、專屬啦啦隊熱情姐妹Passion Sisters等，導覽車廂內的彩繪亮點，與全新的車站主視覺，與網美必拍的打卡點。

盧秀燕說，文心崇德站是距離洲際棒球場最近的捷運站，去年打造的「猛瑪•鋼鐸拉」主題車站，將車站入口處、詢問處、禁止飲食線及自動閘門，進行整體主題設計，今年滿周年前夕，車站更新主視覺，月台門可見中信兄弟明星球員的英姿，彰顯主場球隊的氣勢，更是球迷必定來打卡朝聖的景點。

盧秀燕表示，王者列車啟航後，民眾可下載中捷APP了解發車時間，歡迎大家踴躍搭乘中捷，助中信告捷。去年中信兄弟勇奪總冠軍，希望今年二連霸封王，屆時中市府將舉行全市大遊行，還將邀請副總統賴清德穿上中信兄弟球衣一同來慶賀。

中信兄弟表示，5月31日前拍下與「猛瑪‧鋼鐸拉王者列車」的合照，上傳IG並使用＃符號標註猛瑪鋼鐸拉王者列車，有機會獲得中信兄弟全隊簽名球，將抽出3組。另外，Passion Sisters明天將化身一日站務員，陪球迷們搭中捷、遊台中，詳情可見台中捷運粉好康捷粉回饋官方社團、或兄弟fans club臉書粉絲團。

中捷公司表示，球迷可搭乘捷運到文心崇德站，再轉乘公車前往洲際棒球場，看完球賽若想暢遊台中，亦可使用中捷發行的1日票，或24小時與48小時車票等3款旅遊票，既方便實惠又節能減碳。