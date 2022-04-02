彰化縣長王惠美2日參家溪湖國小120週年校慶表示，彰化能不能升格，6月30日就要揭曉了，呼籲居住在外縣市朋友，能夠把戶籍遷入，贊助一下彰化。（吳敏菁攝）

彰化縣人口3月底再跌至125萬631人，較2月底125萬2997人又減2366人，眼見這個月就要跌破升格大關，而人口減少最大原因，是出境滿2年後戶籍逕遷國外達1671人，較往年單月100人衝高了10幾倍，創下驚人新紀錄，更佔3月人口減少數達7成。關注升格的彰化人都一聲「哎呀！怎就挑在這個時機點上了」。

彰縣府民政處長賴致富表示，彰化縣歷年出境滿2年後戶籍逕遷國外人數，往年單月約100多人，2020年共1339人，2021年共4813人，2022年1至3月計2984人，但今年3月份單月就有1671人逕遷國外，分析應是自2020年2月疫情爆發後，旅居國外民眾因返國不便，暫時選擇國外居住，致未返台期間屆滿2年，經內政部移民署通報後，依戶籍法規定逕遷戶籍至國外。

「不知是太巧！還是太技術性了，看來升格無望了」一些關心升格的民眾，每個月初就都盯著人口報表看變化，不禁發出心聲。內政部表示，出境2年戶籍遷出，是依戶籍法規定。行政法院曾有判例，遷徙是事實行為，遷徙登記應依事實認定。當事人既然人在國外，則應依事實辦理遷出登記。

不少人也懷疑，新竹率先提出要合併升格，引爆各縣市爭取，形成擺不平僵局，彰化縣是人口最大縣、又是唯一超過法定人口125萬人以上門檻，都要選舉了，綠營百里侯領軍人提名遲遲未決，是否也在等待彰化縣人口跌破125萬人，讓一切「順理成章」、減少衝擊。

賴致富指出，升格審查人口門檻，以計劃書提報日為準，縣府去年底就送內政部，單以人口條件來說，今年要升格，彰化縣符合，但升格與否，人口只是基本條件，不是唯一要素，還有其他考量，決定權在中央。

彰化縣政府為鼓勵現居彰化但未設籍的民眾遷入，自3月14日起推動「彰化宜居、移居彰化」、「來彰有禮」活動，只要在6月30日前由外縣市遷入彰化縣設籍者，並符合來彰有禮資格者，即發給3000元的禮金兌換券。

彰縣府民政處統計自3月14日起實施至3月底止，短短半個月，符合獎勵資格的民眾就有936人，較以往單月遷入人口略增。依據戶政司公告資料，彰化縣1月遷入2401人、遷出3538人，2月分遷入2726人，遷出3777人。

彰化縣長王惠美2日參家溪湖國小120週年校慶大會公開表示，彰化能不能升格，6月30日就要揭曉了，受疫情影響兩年沒回台灣，依法戶籍遷出3月就多達1671人，讓彰化人口急遽下降，呼籲居住在外縣市朋友，能夠把戶籍遷進入贊助一下，親朋好友一起幫忙。