財政部關務署高雄關於本(111)年4月1日上午10時在關本部6樓禮堂舉行卸、新任關務長交接及宣誓典禮，由關務署署長彭英偉親自主持監交，卸任關務長蘇淑貞陞任關務署副署長，由該關副關務長陳木榮接篆視事。

彭署長致詞表示，卸任蘇關務長，曾服務於財政部、關務署及所屬4關區，行政歷練完整，並具有豐富的國際關務經驗，是不可多得的關政人才，期許蘇關務長在榮陞副署長後，繼續發揮專業，協助推動各項關務創新業務。高雄關新任陳關務長畢業於美國南加州大學電腦工程學系研究所，具有豐富的關務資訊應用經驗，熟悉通關作業，注重風險管理，曾任關務署組長、台中關及高雄關副關務長等職務，行政歷練豐富，為人謙和、做事有方法，必定能帶領高雄關再創佳績。彭署長並勉勵同仁繼續同心協力、團結一致、全力以赴擔負24小時把守國家大門的重任，創造便捷與安全的通關環境。

卸任蘇關務長表示，在其任內與同仁共同攜手努力，才能達成各級長官交付的使命，於通關、徵課、查緝均創造良好績效，並特別感謝相關機關(構)、業界的支持及協助，使高雄關業務推動能持續正面發展、獲得關務署及各界肯定。

陳關務長表示接任高雄關關務長一職任重而道遠，今後將全力以赴，不負期待，並與同仁共同朝5項重點方向努力：包含以同理心服務商民、打破傳統思維面對問題及解決問題、強化橫向聯繫提升行政效能、持續與CIQS查緝單位通力合作落實邊境管控，最後為群策群力，在全球貿易多變環境下扮演好自己的角色。未來將持續與各有關機關、業者協調合作，達成海關使命，也歡迎各界不吝給予指教，共同提升便捷及安全的優質通關服務。

財政部關務署高雄關將於111年4月14日下午2時，在該關關本部5樓辦理111年第4次充公私貨及逾期貨物通信標售，對象不限廠商或個人，歡迎踴躍投標。

本次標售貨物為塑膠薄膜、拖鞋、卡式爐、矽晶圓、舊衣物紡織品、煉鋼爐渣車及天絲素色布等，相關公告內容及規定，請至該關網站「資訊公開/標售公告」瀏覽。