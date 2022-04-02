澎湃新聞2 日報導，中方主辦的第三次阿富汗鄰國外長會3月30、31日兩天在安徽黃山恬靜小城屯溪舉行，密集舉行阿富汗鄰國與阿臨時政府外長對話會以及阿富汗問題「中美俄＋」磋商機制會議。俄羅斯、巴基斯坦、中亞五國及美國、印尼、卡達等多國外長和高級代表齊聚黃山腳下，一天三場密集活動創下多個首次：這是中國今年繼北京冬奧開幕式外，「首次」舉行線下專門性主場外交活動；也是阿富汗塔利班代表在政權更迭後「首次」出席國際多邊會議並到訪中國，同時更是烏克蘭危機後，中美俄三方高級代表「首次」同場線下出席國際會議。

澎湃新聞報導，中國國際問題研究院常務副院長阮宗澤表示，中國通過此次主場外交發揮著引人矚目的作用：一是搭建平台，通過系列活動的舉辦彰顯中國真正在為和平而努力；二是加強引導，阿富汗局勢在美國撤出之後，國內也發生了很大的變化，許多事情需要加強引導，中國在此時選擇通過對話而不是強加於人的方式來開展外交；三是推動共贏，阿富汗三場活動環環相扣，本身就是加強各方的協調與合作，推動實現共贏的目標。

此外，中美俄就阿富汗問題坐到一起，也釋放出重要信號。北京清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰認為，中美俄三方坐在一起說明各方在阿富汗問題上有共同利益，也說明在阿富汗問題上，美俄都對中國有較高信任，相信中方能夠保持客觀公正的立場，這也進一步彰顯了中國負責任大國的角色。此外，中美俄談論阿富汗充分說明國際社會不應被烏克蘭問題所完全引導，烏克蘭問題固然很重要，但阿富汗問題同樣重要，數千萬阿富汗人民的利益不能被烏克蘭危機的爆發所掩蓋，他們不能成為國際社會棄兒，阿富汗問題也不能再次重蹈覆轍。

阮宗澤表示，「中美俄＋」的重要意義在於它提供了一個機會。中美俄三方對話主題肯定是聚焦阿富汗，但阿富汗恐怕也不會是三方唯一涉及的議題，它的話題設置可能會是開放的，這點大家心照不宣。中美俄三方都是阿富汗問題上重要的利益攸關方，各方之間存在差異分歧，但坐在一起本身也說明大家是有共同利益和需求的，這也是一個重要的外交信號。因此，「中美俄＋」的方式本身具有多重意義，此時此刻中方作為東道主角色，在這其間發揮的作用相信大家有目共睹。