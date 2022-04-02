桃園市長鄭文燦主持防疫會議，他說明，桃園新增22人，分別是7條傳播鏈，包含大潭電廠4人居隔採檢確診，網購凡美工作室10人、新北的體育老師接觸者3人、中原大學2人、警察局1位，基隆海大老師餐敘1人、舞蹈班桃園高中同學1人。他也說，百人以上確診，未來可能經常性會看到。

鄭文燦表示，確診者基本上都是居隔採檢、匡列採檢範圍，而第2層採檢出來都是陰性，代表採檢是相當快速的，還沒有擴散出去，但還是要提高警覺。他說明，22人分別是7傳播鏈，第一個是有關大潭電廠匡列採檢，在居隔範圍內，中華工程負責排水、抽水工區新增2人，丸紅負責工區新增2人，其中丸紅792人採檢12人確診。

另外網購凡美工作室增加10人，包含美術老師2人、親子課程接觸增加3人，另外比較值得提高警覺是衛理幼兒園增加3人，已經累積5人確診，希望城堡幼兒園衍生增加1人，凡美工作室累積30人確診。

此外桃園市警察局刑大某警員陪病採檢確診，其2採陰性，還要觀察。鄭文燦也說，第二警政大樓全部採檢陰性。中原大學宿舍，增加2室友採檢陽性。新北某體育老師個案，包含壽山高中體育老師、學生共3人確診。海洋大學餐敘，新增1位為龍舟協會人員，舞蹈班新增1人，為桃園高中學生，其他採檢都是陰性。

鄭文燦說，看起來多點傳播情況已經產生，未來可能要面對動態清零策略，展現相當防疫韌性，只要有傳播鏈，就要想辦法收斂。但「百人以上確診，未來可能經常性會看到」，同時為了社區潛在黑數減少，桃園將增加開設採檢站。