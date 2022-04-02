國中小即將自8月起必修本土語課，各校近來紛紛展開調查，想了解學生想學習那些本土語種。一名新北家長直呼，看到表格十分傻眼，當中羅列49種語言類別，不僅無法理解師資與教材何來，更無法接受學校得受迫為政治意識形態服務，耗費時間與資源開辦此類毫無意義的語言課，「根本不是為了孩子著想！」

有家長向本報透露，就讀小學的孩子，近日從學校帶回家一份「新北市國中小學生選修本土語文課程調查表」，當中羅列49種語言類別，讓人無所適從。

表格當中針對家長寫道，依照課綱規定，國小一年級到六年級學生，應就閩南語、客家語、原住民族語等3種本土語文任選1種修習，國中則依學生意願自由選習。請家長協助孩子選填有興趣的本土語種。

依照表格指出，學生可選修的本土語言類別高達49種，其中除了閩南語沒有分腔調之外，客家語還再細分出6個腔調，原住民族語的種類更是高達43項。

由於課程搭配課綱執行，因此表格再說明欄位強調，選修後作為111學年度本土語開課依據，開課後以一個學年度為研修期限，112學年度才能更換其他語文類別。

對此，新北汐止一名簡姓家長坦言，無法接受課程如此安排，「如果根本無法兌現的，就不要列出來！」

她提到，表格當中的原住民語，光是排灣語就有北、中、南、東4種，卑南族語有4種，布農族語有5種，學生如果真的選了，學校排得出師資和教材嗎？「上課時間已經很少，還要為政治意識形態服務，根本不是為了孩子著想！」

另一名長年派駐大陸的L姓上班族說：「好好笑，教育部神經病嗎？如果我勾選秀姑巒阿美語，學校請得到老師來教學嗎？」

L姓上班族嘆言，台灣過去自詡傳承中華傳統文化，現在卻是大力施行去中化，學校不只不教中國文史，現在還把本土語納入課綱，要孩子花時間學一堆不認識、沒有聽過又沒有用的本土語，對照大陸現在努力發展成文化之邦，從學校教育到媒體不斷弘揚經典，兩岸在文化發展上，已呈此消彼漲，台灣在民進黨執政下，目光越走越短淺，毫無前景可言。