印度神童先前才預言2022年4月新冠疫情恐擴大，示警全球注意，結果台灣在4月的第一天本土個案就破百例，而今日更是再創新高，一口氣增加160例本土個案。驚人巧合引發網友們熱烈討論，印度神童是不是有點太準了？

印度神童阿南德曾說，今年4月火星與土星結合是個特殊星相，對全世界來說都不是好預兆，他也說「4月4日」那天會使原本的危機再擴大；「4月13日」則將會迎來巨大災難，除了天災之外，各地局勢也會改變，其中新冠疫情和經濟可能有擴大的危機。

結果4月才剛剛開始，台灣本土疫情大爆發，昨（1日）突然暴增104例本土，今（2日）再增160例本土，創下今年新高。驚人巧合引起PTT網友討論，其中有人驚呼「印度神童才說4月疫情會爆發，結果台灣現在這樣，他是否準確率蠻高的？」

台灣目前有多條不明感染源的傳播鏈感染源，讓不少民眾看了很憂慮，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今重申，目前大方向是以開放為主，醫療量能的保存，監控與治療是現在的重點，如遇特殊狀況需加強防疫手段會考慮，但還是以開放為主。

而印度神童預言的的7大危機分別是括能源危機、極端氣候、經濟動盪、電力短缺、新冠肺炎、飢荒及供應鏈混亂等，其中西方國家要特別留意，這樣的情況會持續到今年下半年才會有轉機。

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