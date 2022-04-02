星座運勢網站「星座上上簽」分析，處女座、雙子座、水瓶座、摩羯座非常冷血，尤其是第一名的摩羯座，甚至到了冷酷的程度，為了達成目的會果斷放棄珍貴的感情，沒有一絲留戀。

▍第四名：處女座

處女座非常理性，有時給人太過現實的感覺，他們會理性客觀的處理各種問題，不太會因為私情就失去判斷力。處女座所有的行為都有目的，不會無緣無故對別人好，如果有人讓他們覺得不值得付出，他們會果斷離開，沒有一絲猶豫。

▍第三名：雙子座

雙子座看起來很活潑又友善，其實這是他們刻意營造的形象，他們知道人脈就是力量，為了更迅速融入人群，順利擴展人際關係，他們會表現出好相處的樣子，其實不一定有付出真心，大部分的人在他們眼中只是一顆棋子，沒用處就會冷血拋開。

▍第二名：水瓶座

水瓶座朋友很多，但是讓他們付出真心真意的人很少，他們骨子裡其實很冷淡，看似熱絡，其實內心很疏離，所以他們可以輕輕鬆鬆抽離一段感情，畢竟從來沒用心過，離開時也沒有任何牽掛，看起來非常瀟灑，其實只是因為本性冷血而已。

▍第一名：摩羯座

摩羯座性格穩重，面對任何狀況都能冷靜看待，他們判斷事情完全不會受到私人情感影響，非常理性，他們認為要讓事情不脫離正軌、順利進行，原本就需要放棄一些感情，就算這些回憶很珍貴，為了達成目的，他們依然能狠心拋開，完全沒有留戀。