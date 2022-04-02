兒童節連假正式開跑，包括六福(2705)旅遊集團旗下六福村、劍湖山(5701)及遠雄海洋公園等主題遊樂園，均紛紛祭出多元活動及購票優惠。其中，六福村招待未滿12歲孩童免費入園，劍湖山及遠雄海洋公園則享購票優惠，積極搶攻連假出遊商機。

結合遊樂園及動物園的六福村主題遊樂園，兒童節4天連假招待2010年4月3日以後出生的未滿12歲兒童免費入園，需搭配出示本人身分證、健保卡或戶口名簿。同時不只獨厚小孩，大人全面享全民學童價優惠699元，可一口氣現省300元，一票暢玩到底。

劍湖山世界日前以直播開出兒童連假身分證對號數字「5」、「1」、「7」，意即身分證字號有5、1、7任一碼，在兒童節連假即可享有購票優惠，中一碼可享5折450元、中二碼為33折299元，三碼全中則只要99元，相當於原價的11折。

劍湖山也推出連假限定的「恐龍童樂會」表演活動，準備「尋找恐龍蛋」小遊戲與活動，並加碼限定開放水樂園的大碗公、龍捲風、大船塢等3大經典設施。同時，並攜手農試會、火鶴花協會首度舉辦「台灣囡仔劍湖山童樂會－國產品種火鶴花展」，遊玩之際亦可賞花。

遠雄海洋公園兒童節連假推出限時優惠「佰元童樂會」，凡2015年元旦至2019年4月5日出生的3～6歲兒童，現場臨櫃購票可享100元優惠。此外，設籍宜蘭、花蓮、台東或身份證為G、U、V開頭的鄉親，即日起至6月底現場購票出示身份證件，也可享699元優惠。

遠雄海洋公園表示，自2020年起推動兒童友善設施，設計適合1～6歲的「大章魚沙灘」、7～12歲的「鯨魚大冒險」動態遊戲場、小小孩的「鯨魚的夢想家」等全新遊戲場域。而廣受喜愛的「探險島水族館」除了原有豐富的水族生態介紹外，更耗資千萬2.0升級版。

此外，遠雄海洋公園今年推出乘風破浪及海洋嘉年華等最新親子共樂情境式設施娛樂體驗，透過共樂體驗拉進親子間的關係。爸媽們在放飛小孩時，也能到繽紛的「休憩小站」中休息，欣賞無敵太平洋百萬海景。