邁進四月天了，每個人都希望自己能當上大富翁，塔羅老師艾菲爾分享，太陽丶上升星座在雙子、金牛、獅子、牡羊的人，在四月份會有好的財運從天而降丶財運超旺。

第四名：雙子座

四月份，工作上雙子做什麼事都很順利，此刻就是你財運轉旺的時機，無論是投資獲利或額外的豐厚獎金，這些都有可能發生在你身上！你會感覺到荷包不斷的入帳，財運發展上有一波明顯上升和擴大的趨勢，身旁的同事丶朋友都會很羨慕你的現況和發展。總之，四月就是你財運最旺的時刻。

第三名：金牛座

四月份幸運星加持金牛的命宮，偏財運極佳，生活中的花費也止於零星的雜物，並不會有太大筆的支出。建議你在四月可試著多買彩券，中獎的機率非常高，出門在外也很容易撿到錢。而事業方面，若你能努力發展，就有望得到提拔，財運發展有很多機會讓你可以獲得大財，特別是學習當個領導者，或是成為部門主管，這些都能為你帶來更加豐厚的薪資。

第二名：獅子座

四月份你的事業宮位有吉星助力，得財會比較輕鬆，錢來的快，也來得容易，面對事業發展也變得更加積極，有機會可多與人打交道，將能夠為自己的財源帶來新的開端。特別是加薪丶獎金的部分一定會令你滿意，可能是領導看重你，為你加薪，進而幫你升職，或時不時給你多加一點獎金當做鼓勵。而有做投資的人，可短線投資求取高額回報，是利守也利攻的一個月。

第一名：牡羊座

四月份水星進入牡羊的財帛宮，你的正財丶偏財將有出乎意料的表現，收入相當可觀，看著荷包不斷的進賬，你也會越來越開心，而如果近期有考慮置產的人，只要看準時機，做足了風險的評估，這是一個進場的好時機。創業的人，建議你不要單打獨鬥，應該多與團隊合作，正是所謂的團結力量大，這樣一來自己也會輕鬆許多。

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