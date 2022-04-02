南台中家扶中心感謝中陽集團讓受扶助家庭提前歡度兒童節。（中陽集團提供／謝瓊雲台中傳真）

兒童節前夕，台中市中陽集團邀請南台中家扶的受助家庭親子共130人至異想新樂園全日全區暢玩，與家人共譜珍貴回憶；大買家量販店更加碼提供愛心午餐，讓遠道而來的大、小朋友，在玩樂之餘也能大飽口福。

清明節、兒童節連假期間，因鋒面來襲氣溫驟降，天氣溼冷，但受扶助家庭們在大里軟體園區內的室內遊樂園玩得不亦樂乎；家扶兒小杰說，第一次在室內滑草，覺得好酷喔！他最喜歡樂園裡的滑草地、VR彈跳床，新鮮又刺激。

小杰媽也表示，平常忙於工作，加上遊樂園門票並不便宜，鮮少陪伴孩子出遊，感謝企業愛心，讓他們母子倆圓夢；來到遊樂園，小孩子們盡情放電，媽媽們也有稍稍喘息的機會，留下值得親子紀念的自拍網美照。

中陽集團商業不動產事業總經理葉家揚表示，中陽集團深耕在地40年，始終不忘投身公益回饋社會，期待透過民間企業力量，以實際行動貫徹企業社會責任；這次集團結合旗下中陽建設、大買家量販，與異想新樂園等資源，希望受邀家庭感受遊樂園的歡樂氣氛，凝聚親子關係增進互動，擁有更多向前行的力量。

南台中家扶中心主任王金敦指，南台中家扶的服務範圍是舊台中市的8個行政區，此次前往大里異想新樂園活動，報名相當踴躍，迅速額滿，感謝中陽集團招待，並加碼贊助名額從原本的100人開放至130人參與，及大買家量販提供全數親子的午餐及礦泉水，還要感謝丹水滾企業有限公司加碼贈票，讓扶助家庭都能有趟難忘愉快的遊樂園之旅。

南台中家扶扶幼主委陳昭舒說，除了物資困乏，許多受助家庭也少了許多體驗生活的機會，謝謝傳遞到家扶的每一份愛心，都讓社會更加溫暖，呼籲大家持續響應支持南台中家扶的扶幼工作。