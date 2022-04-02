１名女網友日前在《Dcard》寫下自己和老公結婚３個月，婚前婆婆待她不錯，不料婚後，婆婆態度竟180度大轉彎，不但要求她吃剩菜，還將原PO送的禮盒稱作是自己孩子送的，另原PO覺得難受，偷偷跑回娘家躲在房間裡面落淚，貼文一出，網友們紛紛在底下留言的安慰。

原PO在社群網站《Dcard》發文寫下，自己和老公在一起６年，新婚３個月，原PO表示交往時，婆婆對她非常好，沒想到結婚後，婆婆完全變了樣，變得斤斤計較，老公不在家的時候，只讓她撿剩菜剩飯吃，連過年原PO送的禮盒，婆婆都跟別人說那是小孩送的，原PO和老公反應，老公卻回不要想太多。

原PO忍無可忍，決定打電話給自己的母親，詢問是否有上班，想回家吃媽媽煮的晚飯，結果母親是大夜班，她只好一個人偷偷溜回家，煮了一頓豐盛的晚餐，獨自做在房間的角落吃。

原PO表示就算一個人在家也不敢放聲大哭，只偷偷掉眼淚，因為擔心眼睛腫了，被媽媽看到，會擔心她是不是受了什麼委屈，原PO還說之今還不敢告訴家人們，她已經懷孕3個月，也不知道是不是因為懷孕關係心情起伏比較大，因此才會想得太多。

網友們看到後紛紛留言：「懷孕的確會影響心，但是吃剩菜剩飯真的有點誇張，有沒有考慮自己煮然後先幫自己夾一盤」、「老公叫你不要想太多，之後有幫你發聲嗎？老公是老婆發聲代言人」、「那就搬回娘家，讓老公知道沒什麼不要想太多」、「搬出去住有自己夫妻的空間真的會比較快樂」、「辛苦你了 懷孕要多多顧好自己和寶寶」。