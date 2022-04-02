大陸國家醫療保障局網站2日報導，大陸國家醫療保障局辦公室、國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制醫療救治組，發布關於降低新冠病毒核酸檢測價格和費用的通知稱，核酸檢測降價，單人單檢降至不高於每人分28元（人民幣，下同）。

大陸醫保局表示，為適應新冠病毒肺炎疫情防控的形勢變化，降低大規模核酸篩查和高頻率檢測的成本，更好地服務疫情防控和經濟社會發展兩個大局，就降低醫療機構新冠病毒核酸檢測價格和費用的相關事項，通知各省、自治區、直轄市及新疆生產建設兵團應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制（領導小組、指揮部）、醫療保障局。

醫保局通知重點如下：

一、 下調公立醫療機構新冠病毒核酸檢測的政府指導價。各省分要將單人單檢降至不高於每人分28元；多人混檢統一降至每人分不高於8元。實行檢測價格和試劑價格分開計價收費的省分，要按照不高於上述水準設置封頂標準。

二、 各省分應在2022年4月8日前完成調價工作，確實存在特殊情況的省分，可延後至2022年4月30日前完成調價工作。當地醫療服務定調價程序規定需要調查成本和聽取意見的，可採用簡便易行的方式進行。

三、 各省分醫保部門參考目前已有的掛網採購價格，在4月30日之前，通過組織實施集中採購、競價掛網、參與跨省聯盟採購、區域價格比較等多種方式，使公立醫療機構可以將新冠核酸檢測所需擴增試劑、提取試劑、採樣器具等物耗成本降至單人單檢價格的50％以內。

四、 公立醫療機構開展新冠病毒核酸檢測服務，應同時提供單人單檢和多人混檢兩種服務選項，在符合疫情防控規定的前提下，允許「願檢盡檢」的群眾自願選擇。

五、 非公立醫療機構，以及醫學檢驗實驗室等協力廠商檢測機構提供新冠病毒核酸檢測服務，定價應當遵循「公平、合法和誠實信用」原則，體現保本微利、質價相符，不得藉疫生不義之財，宣導參照當地公立醫療機構新冠核酸檢測價格。