中市67歲趙姓婦人多年前遭假投資詐騙，日前接獲1名自稱是律師者聯繫，佯稱已經掌握到詐騙集團，可幫她追回被騙款項，但要繳交3成的保證金，婦人欣喜萬分地到大肚區的1家銀行要匯150萬元給對方，巡邏員警察覺有異，趨前關心赫然發現婦人遇到詐騙團，苦口婆心成功阻詐。

住在大肚區的趙婦，30日到銀行匯款，不但徘徊走動，且持著手機講個不停，巡邏員警謝馨緯發覺有異趨前關心。趙婦說，她多年前陷入假投資詐騙陷阱，日前接到自稱是律師的來電，指稱已經掌握到詐騙集團行蹤，可以幫她追回多年前被詐騙的錢。

對方透過LINE簡訊指稱，「經過核實你已被詐騙」，「可以幫助你追求資金」，「可以保障大家的資金拿回來，市沒有任何問題，幸虧發現得較早，但是，現在的狀況是你要對我們律師所進行繳納資金的百分之30的保證金，繳納後，我們會在半個月之內追回」。

趙婦與對方溝通後，不疑有他前往銀行，準備以積蓄150萬元匯款給對方。員警了解後，警告她應該是二次詐騙手法，但趙婦深信不疑，員警耐心勸說，並進一步說明詐騙集團先以「假投資」詐財，得手後，又向被害人詐稱「幫追回款項」再剝一層皮。

趙婦才了解竟又遇到詐騙集團，感謝行員及警方熱心的協助幫她保住百萬積蓄。