新北市新增52例確診個案，新北市長侯友宜今表示，目前中和公寓案件有逐漸減少，不過昨日確診的三峽體育老師，因超商姊姊染疫後被匡列確診，她除在原學校教課，也有在其他學校社團上課，今日共計有新增三校2名老師與16名學生確診。因為國小生沒有打疫苗，即日起校園室內早就暫停租借，跨校大型活動暫停辦理，模範生、校慶運動會不開放，他校人士入校要打兩劑，視疫情滾動檢討。

侯友宜說，今日新增的個案有5人，包括案23784、同住家人案23788、23789、案23910外籍移工與北市醫院護理師案23987。

侯友宜說，中和公寓衍生個案，昨日採檢757人，新增4個陽性個案，另外還有2人陰轉陽，另外還有一個在居家隔離採出來的，總計增加七個，看起來已經慢慢下降，但社區感染疑慮還在，會密切做好觀察，持續觀察。另樹林科技廠個案，陰轉陽有新增2例也逐漸減少中。

另外還有跟外縣市確診個案相關的有18例新增，跟基隆有關的有8例，桃園相關也有五例、台中相關兩例、花蓮相關兩例與台北市相關一例。

侯友宜指出，其中一案三峽超商店員因為樹林科技廠衍生部分前天跟男友一起確診，她的妹妹23606是三峽某國小老師在1日確診，因為她是科任老師，也有在其他學校上課，擴大匡列擴大採檢今天有18人新增，遍及三間學校。

侯友宜說，這個老師是沒有症狀的，三所學校全部停課十天，整個學校加強防疫措施，即日起校園室內早就暫停租借，跨校大型活動暫停辦理，模範生、校慶運動會不開放，他校人士入校要打兩劑，視疫情滾動檢討。