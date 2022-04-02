偏鄉親子一同漫遊社教館。（高巿社教館提供）

偏鄉親子一同漫遊社教館。（高巿社教館提供）

偏鄉親子一同漫遊社教館。（高巿社教館提供）

清明連續假期，高市社教館為豐富偏鄉孩子假日休閒及藝文賞析能力，2日邀請106位親子到南高雄的社教館，參加「偏鄉親子藝文培力~都會美學劇場同歡」活動，上午DIY披薩，下午看兒童劇，讓親子共同渡過充滿歡笑及藝術的一天。該館挑選優質藝文資源及親子共廚活動，提供孩子多元學習機會，以提升競爭力及美學養成能力。

社教館長沈坤佑表示，「偏鄉親子藝文培力~都會美學劇場同歡」活動是由社教館與高市府教育局家庭教育中心合辦，並募集在地企業團體王金忠（正忠排骨飯）、公益信託巴巴慈善基金財團法人、張添永慈善基金會、盛餘股份有限公司贊助，與所屬的11個社教站志工人力的支援，今日活動更由其中的小港社教站協助活動進行，讓偏鄉親子留下回味無窮的童年記憶。

就讀杉林區月美國小3年級的郭千瑩小朋友，因爸媽今日都要工作，所以無法陪她一起來參加活動，但還是很高興做披薩的時候和校長同一組，可以做出美味好吃的披薩。另一旁校長蔡駿暉說，千瑩今天是做葫蘆造型的披薩，由於葫蘆是杉林區代表性藝術，平時學校有讓小朋友認識此種工藝，所以在做餅皮時，讓千瑩聯想拿來創作。