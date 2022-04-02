台東杉原灣是民眾熱愛的戲水景點，因應夏季來臨，台東縣府即日起啟動海域安全巡邏團隊。（蔡旻妤攝）

台東杉原灣是民眾熱愛的戲水景點，因應夏季來臨，台東縣府即日起啟動海域安全巡邏團隊。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東杉原灣是民眾熱愛的戲水景點，因應夏季來臨，台東縣府即日起啟動海域安全巡邏團隊。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東杉原灣是東海岸唯一的沙灘，因應夏季戲水人潮，台東縣府即日起自9月30日啟動海域安全巡邏團隊，於每日上午10時至下午6時提供海域安全服務，另現場瞭望台、AED、救生艇、沙灘車設備皆就緒。縣長饒慶鈴表示，縣府致力營造安全友善的海域遊憩環境，另5月將辦理東浪嘉年華衝浪公開賽等活動。

美麗沙灘伴隨著陣陣浪花，杉原灣是台東民眾最愛的戲水勝地。縣府交通及觀光發展處觀光管理科長徐一中表示，杉原灣海域全年開放，因應夏季到來，戲水人數大幅增加，因此配置安全巡邏團隊，平日3人、假日或連續假日4至6人輪值，為民眾預備安全的海域遊憩環境。

饒慶鈴表示，台東擁有全台最長的176公里海岸線，縣府致力營造安全友善的海域遊憩環境，自去年設置浮球警戒線、整修木棧道、增設沖洗區等後，海域安全巡邏團隊將巡視「向海延伸50公尺、往沙灘延伸200公尺」區域內民眾行為，預防並降低發生意外風險。

饒慶鈴說，杉原灣是最有潛力發展海域遊憩活動的地方，5月縣府將規畫辦理「東浪嘉年華」及海洋生態保育繪本展覽，歡迎民眾大手牽小手一起參加，希望擦亮台東「真、善、美」品牌，再創慢經濟效益。

縣府交通及觀光發展處長余明勳提醒，目前疫情升溫，請民眾前往杉原灣時，須遵守防疫相關規定，實名制、量體溫等；也請遊客駐足留意沙灘入口處的海域安全告示牌，此告示牌曾獲海洋委員會肯定、具設計力及美感外，其中資訊提供民眾瞭解現場管理規範、各項水域遊憩活動的風險、杉原灣即時海氣象資訊，幫助自己注意風險及自身安全。