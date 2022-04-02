防疫人員在台中市北區太平路沿街完成清消。（中市衛生局提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市政府公布外縣市通知的最新確診者足跡。（中市衛生局提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市政府衛生局2日接獲外縣市通知，北部新增4例本土確診者，加上歌劇院VVG婚宴相關接觸者再新增外縣市2人確診，已通知相關人員採檢，並全面清消，全力防堵疫情。

桃園網購電商工作室團隊疫情延燒，今天再新增1名電商員工與兩名幼女確診（案23620、23641、23642），親子3人曾在上周末3月26、27日兩天遊台中。

衛生局指出，親子3人於3月26日下午晚間與友人在台中市輕井澤公益店用餐、27日足跡包括東記傻瓜麵、國立自然科學博物館-恐龍館，及米卡童鋪購買衣物，同行另2位友人經PCR採檢為陰性，活動場域工作人員持續匡列並安排採檢。

另有1人昨天下午入住台中車站快捷旅店，尚未列全國案號，個案住在北部，因有感周遭多人確診，在北部篩檢站採檢後，昨日獨自開車，傍晚入住台中車站快捷旅店，無旅館以外足跡；今日凌晨接獲北部衛生局通知確診，中市府衛生局及觀光旅遊局，已立即安排確診者個案至醫院隔離治療，並輔導業者清消，同時匡列5名工作人員安排採檢。

統計至今日上午8時止，台中國家歌劇院VVG婚宴群聚案，接觸者共匡列310人，已全數完成採檢，檢驗結果陰性283人、陽性23名、檢驗中4人。

中市府指出，該婚宴傳播鏈新增2例確診者(案23787、案23856)住在北部縣市，其中案23787新增一處新足跡點，為3月27日至羽笠食事晚餐，已匡列場域工作人員並安排採檢。

昨天新增的花蓮慈濟醫院2名接觸者確診，分別為案23765與案23768，其中案23765匡列2名職場接觸者2名，1名採檢呈陰性，另1人為彰化縣個案，由彰化衛生局安排採檢中；而案23768的4名同住家人、4名職場工作者、及15名其他場所接觸者等，共23人採檢均陰性。