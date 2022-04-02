苗栗地檢署囑託執行署新竹分署執行紅富海吸金案第2梯次拍賣會，有黃金條塊將被拍賣。（執行署新竹分署提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗地檢署囑託執行署新竹分署執行紅富海吸金案第2梯次拍賣會，共有19個純金元寶。（執行署新竹分署提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗地檢署囑託執行署新竹分署執行紅富海吸金案第2梯次拍賣會，共同2只勞力士名錶。（執行署新竹分署提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗地檢署查辦紅富海集團違法吸金案，查扣大批貴重黃金及名錶，囑託執行署新分署執行拍賣，將在4月12日在苗栗地檢署舉行第2梯次拍賣，將有1公斤的黃金條塊等貴重金飾及名錶，歡迎有興趣的民眾踴躍前來競拍。

月前，苗栗地檢署囑託法務部行政執行署新竹分署，就「紅富海」心靈導師吸金案主嫌名下財產進行拍賣，新竹分署首次拍賣即吸引爆棚民眾競標，成果豐碩，新竹分署將再次推出重量級物件。

第2梯次拍賣會將在苗栗地檢署院檢大樓1樓大廳舉行，這次拍賣的物件更加名貴，有重達1公斤的金塊12塊，及俗稱5台兩的黃金條塊14塊、約1台兩的黃金條塊2塊，都經新竹市金銀珠寶商業同業公會鑑定純度為AU99.9％之純金。另有19顆純金小金元寶。

新竹分署表示，除黃金外，還有無保證書的勞力士手錶2支(DAY-DATE 36mm 18k 玫瑰金 隕石面盤，錶款型號 118235)，民眾可在新竹分署官方網站詳閱本次拍賣公告，為使民眾在家即可閱覽拍賣物件，新竹分署特別製作了拍賣清冊，只要點選小圖就可以觀看清晰大圖，另針對兩支勞力士手錶製作了手錶特輯，提供手錶的款式、生產序號、錶款型號、手錶錶帶鐫刻印記等重要資訊及照片，增加民眾進場應買的信心，歡迎有興趣民眾參與，錯過可惜。

第2梯次的拍賣會將從上午8時30分開放閱覽標的物，9時30分開始競標，民眾須繳納5萬元保證金始得進場競標，得標民眾應於當日下午1點前繳納尾款，當日即可將拍賣物帶走。如不及於當日繳納尾款，可於4月13日下午2時前將尾款匯入新竹分署公庫，並於4月14日上午11時攜帶相關文件，於苗栗地檢署辦理點交。