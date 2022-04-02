全台連續2日確診破百，面對Omicron變種病毒，新北市長侯友宜今喊話中央應該說清楚政策方向，究竟是要以病毒共存或是清零為主，讓地方的居家隔離、採檢、匡列等措施能好好執行，不過並未對外說明立場。對此，新北市副市長劉和然表示，中央疫情指揮中心最高指揮官擁有最高決策權，因此不幫中央決策，尊重中央也希望不要逾越。

劉和然說，到底怎麼居隔只有指揮官知道怎麼做，地方縣市政府不應該幫中央決策，在整個防疫作為上，希望中央評估，選擇決定，當與病毒共存用清零方式的話，以三峽某國小例子看，幾乎都是無症狀，以現在匡列模式，醫療量能會受衝擊，是否居隔等相關政策，若地方越級幫中央，這就不是地方權限，目前新北已經盤點1000多間防疫旅館，所有空間都盤點好、準備好，但該尊重中央，也希望不要逾越。

侯友宜指出，整個政策朝開放邊境走，防疫跟去年狀況不一樣，中央一定要說清楚共存或清零，居家隔離、採檢、匡列才好遵行，以目前階段要清零不可能，中央只要有一定規定都會全力以赴，目前新北醫療量能都已經盤點好，地方政府可以趕快呼籲打第三劑、加碼等防疫作為，但中央政策應該要更清楚。