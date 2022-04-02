跑行程咳嗽自我篩檢陰性 侯友宜：高標準看待身體狀況 16:042022/04/02 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今出席活動時頻頻嗆到接連卡痰、咳嗽，外界懷疑是否身體抱恙，他接連解釋有篩檢過是陰性。他今下午出席疫情記者會時表示，身為第一線指揮官，面對疫情更要謹慎。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市確診病例近日暴增，新北市長侯友宜今出席活動時頻頻嗆到接連卡痰、咳嗽，外界懷疑是否身體抱恙，他接連解釋有篩檢過是陰性。他今下午出席疫情記者會時表示，身為第一線指揮官，面對疫情更要謹慎，尤其指揮官一定要檢視自我，標準要更高。 侯友宜說，他只要覺得身體有狀況就會自行篩檢，喉嚨癢、咳嗽昨天就篩檢一下，結果是陰性，每個人自我健康檢測一定要，請大家放心，他會全力跟團隊努力，這時候會好好把防疫做好，心力放在防疫、市政建設。 北市大天母校區傳1生確診 聯醫進駐篩檢300名師生 控管風險 羅一鈞：池化方式提升篩檢量 #篩檢 #侯友宜 #接連 #身體 #陰性 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花蓮慈院疫情擴大 醫護紛確診民眾憂院內感染 13:012022/04/01 生活 清明連假第一天部分路段壅塞 侯友宜：匝道儀控彈性調整 09:282022/04/02 生活 基隆類普篩20萬劑快篩送達 清明假期社區篩檢不暫停 18:432022/04/01 生活 疫情升溫 侯友宜：是開放邊境必須要承受的衝擊 10:562022/04/02 生活 沒公德心！北市大學生謊報陰性 還跑去麻將館打牌 16:022022/04/01 生活 雙北兩個案曾訪竹市 匡180人採檢中 15:102022/04/01 社會 新北單日暴增40例 侯友宜曝確診者狀況 15:452022/04/01 生活 海軍再爆士官染疫 與確診者同寢室 Ct值超低 11:492022/04/02 生活 出現確診者足跡！彰化監獄快篩近百人禁接見送餐 11:282022/04/01 社會 感染速度超快 侯友宜喊話中央：共存還是清零說清楚 15:442022/04/02 生活 宜蘭＋1 外縣市足跡 去過傳藝中心 15:492022/04/01 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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