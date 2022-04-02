新北市確診病例近日暴增，新北市長侯友宜今出席活動時頻頻嗆到接連卡痰、咳嗽，外界懷疑是否身體抱恙，他接連解釋有篩檢過是陰性。他今下午出席疫情記者會時表示，身為第一線指揮官，面對疫情更要謹慎，尤其指揮官一定要檢視自我，標準要更高。

侯友宜說，他只要覺得身體有狀況就會自行篩檢，喉嚨癢、咳嗽昨天就篩檢一下，結果是陰性，每個人自我健康檢測一定要，請大家放心，他會全力跟團隊努力，這時候會好好把防疫做好，心力放在防疫、市政建設。