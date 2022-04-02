台東縣綠島鄉石朗海域2日下午3點許驚傳溺水意外。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣綠島鄉石朗海域2日下午3點許傳出溺水意外，1名年約30歲左右男子參加石朗海底水肺潛水活動，在約水下10米深疑似嗆水，同行教練發現異常後，馬上將男子帶出水面送上岸急救，同時報請綠島消防隊，目前將該男子送往綠島衛生所急救中，事發原因及詳細情形仍有待進一步確認。

綠島衛生所表示，該名遊客目前意識清楚，由衛生所初步治療，將後送台東做進一步檢查。