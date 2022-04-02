男子綠島潛水疑嗆水 同行教練發現異常帶上岸急救 16:032022/04/02 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東縣綠島鄉石朗海域2日下午3點許驚傳溺水意外。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東縣綠島鄉石朗海域2日下午3點許驚傳溺水意外。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真） 台東縣綠島鄉石朗海域2日下午3點許傳出溺水意外，1名年約30歲左右男子參加石朗海底水肺潛水活動，在約水下10米深疑似嗆水，同行教練發現異常後，馬上將男子帶出水面送上岸急救，同時報請綠島消防隊，目前將該男子送往綠島衛生所急救中，事發原因及詳細情形仍有待進一步確認。 綠島衛生所表示，該名遊客目前意識清楚，由衛生所初步治療，將後送台東做進一步檢查。 醫院副院長「摩鐵內跌傷」曝姦情 妻見49次開房紀錄臉綠 世界麵包冠軍返台 教練採檢陽性 搭救護車就醫 #綠島 #男子 #急救 #潛水 #教練 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 男子被講到前科 石塊砸死同事遭求處無期徒刑 17:542022/04/01 社會 北投35歲男穿國小制服侵入校園 隨即驅離師生仍不安 10:402022/03/30 社會 清明連假 新北急救責任醫院門診時段看這邊 14:082022/03/30 生活 男子偷吸塵器吸頭卻忘了主機 楠梓警方循線逮人 13:122022/03/30 社會 助理廁所偷窺 王欣儀稱「在關心」 受害者氣炸：妳是共犯 22:192022/03/31 社會 本土疫情再起 消防救護人員最怕這件事 14:372022/04/01 生活 劉東洋任台鋼領隊 先組球探部門 04:102022/03/31 運動天地 連假首日返鄉出遊潮 綠島湧入3000人 11:162022/04/02 生活 蔡進國登山遇難 網傳「獨攀死亡很浪漫」醫批：狗屁言論 09:552022/03/31 社會 潘慧如斜槓當YouTuber開節目！超強師弟幫忙打頭陣 12:532022/03/30 娛樂 男深夜騎腳踏車闖入彰化台61線西路段 遭貨車輾斃身亡 04:322022/03/30 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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