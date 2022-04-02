新竹市政府近年全力打造友善行人空間，包括通學步道、騎樓順平計畫，都已看到成果，新竹市2日起再祭出1箭友善行人工程，即起提升各大路口見警率，保護行人安全通行，並勸導汽機車務必禮讓行人。

市長林智堅表示，為讓道路環境更以人為本、喚起大眾重視行人友善，市府透過交通工程環境改善、交通安全教育推廣及交通安全執法推動，讓行人擁有更舒適與安全的步行空間，更持續教育宣導駕駛人在路口應減速慢行、禮讓行人，行駛經過路口要「慢、看、停」，保障行人過馬路的安全與權利，無論在地人或外來遊客在新竹市都能享受到尊榮級的優質行人環境。

市府指出，為防制交通事故及提升行人交通安全，新竹市警局配合交通部推動「四季交安專案」，今年第2季（4月至6月）主題「路口安全」，今起在行人頻繁穿越的重要路口，增加見警率，以勸導方式、不開單，保護行人穿越路口安全無虞；另也持續宣導行人過馬路「停、看、聽」，千萬不要變成低頭族。

市府提醒，行政院今年2月通過「道路交通管理處罰條例部分條文修正草案」，將車輛未暫停讓行人優先通過的罰鍰，從3600元提高到6000元，記違規點數2點，並增訂汽、機車駕駛人行經路口不暫停讓行人優先行通過，因而致人受傷或死亡者，罰鍰加倍，最高處3萬6000元；致人受傷則吊扣駕駛執照1年，致人重傷或死亡吊銷駕駛執照，3年內不得考領，且需要參加道路交通安全講習。

市府強調，建立友善的通行環境與步道，守護市民與行人的交通安全是市府團隊的責任與義務，未來不論是市府或市警局，步行城市的計畫將不停歇持續推動下去，也呼籲所有市民朋友，共同支持全市人本步行環境，讓行人都能安全向前行。