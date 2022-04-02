台北市議員羅智強原本要在今(2)日上午以直播宣布參選桃園市長，卻接到國民黨主席朱立倫來電，以「地方反彈太嚴重」為由，勸退其參與競選。國民黨副發言人楊植斗忍不住對在暗中放話的「消息人士」開砲，直言「這種人，就請你閉嘴吧！」同時他也為羅智強抱屈，「強哥相忍為黨，不代表我們任人宰割。」

楊植斗今天下午在臉書上表示，「這位消息人士，不熟強哥就閉嘴吧！」有消息人士放話給媒體，說羅智強昨天(1日)深談時，擔心選戰打輸後自己將成為「國民黨的罪人」，因此考慮要「黯然退場」。楊植斗直言，「不知道這位消息人士是國民黨內的臥底？還是1450刻意分化？但可以肯定的是，這位人士非常不了解羅智強。」

楊植斗坦言，在這個風向至上的世界，羅智強不像一般的政客隨波逐流丶拿香跟拜。相反的，他有著直來直往的衝鋒性格，只要確定方向就會勇往直前、做正確的事，從公投綁大選到反萊豬公投，即便國家機器和名嘴轟炸整整半年，羅智強仍然沒有投降浴血奮戰到投票日為止，「有輸過，沒怕過」。就算結果不如意，他還是堅持下去，發動希望公車鼓舞藍軍，「這樣的羅智強，你說他怕輸丶想退場？」

楊植斗更說，「愚人節不是才剛結束嗎？」他指出，一緩再緩並不是羅智強的個性，但為了國民黨好，他願意再給中央一段時間，盡量得到圓滿的結果，有些粉絲會失望，羅智強也只能數度道歉。但這個艱難的時刻，卻有人見縫插針，還要在嘴上不饒人，說「羅智強怕了」，「這種人，就請你閉嘴吧！」

楊植斗認為，如果這位消息人士是黨內的同志，請不要說出這種違心之論，「與整個國家機器對幹的事都做過了，羅智強又何曾怕過？」自己也是到昨天深夜才看到羅智強臨時取消記者會的文章，而到現在自己和羅智強還沒有任何聯繫，「因為我知道，這個決定不容易，只希望他能好好休息思考下一步」。

楊植斗也說，對於所謂的消息人士在背後放箭傷人，自己不會客氣，必定根據事實予以痛擊。羅智強相忍為黨，不代表我們任人宰割。