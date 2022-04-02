太平山櫻花的心型花瓣，多為一片片飄下灑落，鋪疊而成白色花瓣地毯，實在是美的令人醉心。（武陵農場提供）

太平山櫻花少數也帶有一些些淡淡的粉紅色，落下來櫻花瓣地毯就帶有淡淡的粉紅色。（武陵農場提供）

春寒料峭，武陵農場台灣特有種的「太平山櫻花」盛開！只生長在海拔1800至2200公尺、冷涼颯爽的中高海拔山區，從3月下旬一直綻放到4月中旬。副場長胡發韜表示，春假到到武陵農場旅遊時不妨低頭觀賞，地上充滿特有的白色太平山櫻，鋪疊而成的白色花瓣地毯，值得駐足細細品味，實在是美的令人醉心。

胡發韜指出，台灣太平山櫻花的被發現與命名，肇因於1914年起日據時期，台灣太平山森林探勘調查隊，隨隊學者陸續調查歷經採集、確認、正式與命名；最後在1931年3月，由日本佐木舜一於太平山區採集確認成功。

胡發韜表示，當年將於太平山採集到特有的薔薇科，新種以太平山地名作為此櫻花的命名，並以學名Prunus matuurai 發表，堪稱台灣原生種的白色「櫻花之寶」，也是全台灣花色少見為白色，且屬晚生的原生種代表，實至名歸的「台灣櫻花」之寶。

太平山櫻花色屬淡色系的粉紅至白色，也稱為「太平山白櫻花」，較特別的是一般台灣的腓寒櫻的落花時，多呈整朵花一起飄落，但太平山櫻花的美麗、雪白的心型花瓣，多為一片片飄下灑落的方式；又因白色花瓣較霧社櫻花瓣更巨大，看到這雪白的櫻花雨，除帶有浪漫的詩情畫意外，亦充滿禪意的境界之美。

胡發韜強調，少數的太平山櫻花也帶有一些些淡淡的粉紅色，落下來櫻花的花瓣地毯就帶有淡淡的粉紅色，儼如少女心大爆發，非常具有浪漫的美麗；民眾可利用春假的連續假期，不妨前來武陵農場欣賞這如詩如畫般的春雪美景，今生有幸一遊，絕對不虛之行。