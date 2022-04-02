有一位波蘭記者昨（1）日氣炸發文，貼出一張照片顯示依然有民眾在人行道上騎機車，旁邊甚至還有一位母親推著嬰兒車，看起來超危險。高雄市長陳其邁今（2）日對此回應，警方會持續性執法，也希望民眾務必要尊重行人的使用人行道權益。
一名現居高雄的波蘭記者Tomasz Śniedziewski，在3月時曾經上傳影片，顯示一名騎士在人行道上飆速。歷經高雄市長陳其邁允諾保障行人安全，並由交通大隊大執法後，沒想到，仍有機車騎上人行道。這位波蘭記者昨（1）日再度貼出機車騎上人行道的照片，並諷刺「不必用說的，我就知道你住在高雄」！
對於波蘭記者發文，還是有機車在人行道騎乘，陳其邁今（2）日回應，警方會持續性執法，也希望民眾務必要尊重行人的使用人行道權益，民眾如果把人行道當機車道使用，市政府絕對會開罰。
一名現居高雄的波蘭記者Tomasz Śniedziewski，經常在網路分享在台灣的生活日常，近日他在個人推特上傳短片，一名騎士連人帶車在人行道上飆速，他盼望高雄市政府能夠正視用行人的安全問題。
這位波蘭記者昨（1）日又氣炸發文，貼出一張照片顯示依然有民眾在人行道上騎機車，旁邊甚至還有一位母親推著嬰兒車，看起來超危險。
對此，陳其邁今（2）日回應，警方會持續性執法，也希望民眾務必要尊重行人的使用人行道權益，民眾如果把人行道當機車道使用，市政府絕對會開罰。
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