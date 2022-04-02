Selina（任家萱）主演鬼片《頭七》昨(1日)上映，一日衝出500萬的好成績，首度挑戰大銀幕女主角的Selina開心說：「這真是一個好彩頭，特別上網看了評論，看到很多人看完特別想回家看家人！希望大家清明連假可以回家陪陪家人，順便揪團去看頭七。」片中飾演她女兒的吳以涵也說：「感動！真的很開心也很興奮，謝謝大家的大力支持。」還提到距離目標一億差19／20，「一天500萬只要再19天就破億了！」

Selina近日也馬不停蹄為電影宣傳，昨晚上知名直播主丟丟妹的直播間賣電影票，她對丟丟妹笑說：「我覺得我已經夠隨興，妳更隨興！」丟丟妹見到偶像果然太嗨，忍不住用高八度聲音和Selina打招呼，還獻上無尾熊式擁抱，兩個人讓現場氣氛火熱不已，但狀況一度失控，Selina甚至飆出台語說：「夭壽骨喔！」由於昨日是愚人節，節目準備了假老鼠，Selina和丟丟妹瞬間花容失色崩潰抱在一起，Selina更是高分貝放聲大叫，直到鏡頭外的人大喊：「愚人節快樂！」Selina驚覺自己整個人已經腿張超開，怒喊：「這真的很可怕、很變態！」但不忘藉機宣傳電影：「我們要去參加老鼠的『頭七』。」

Selina昨在現場直接叫賣電影交換券、口罩和簽名明信片，日前一口氣簽了千張明信片，笑言：「好久沒做這種手工藝！」丟丟妹也搞笑說：「簽七七四十九天才簽完的喔！」10分鐘內就達成千組完售的目標，Selina也帥氣加碼500組，現場立刻拉椅子坐下繼續簽明信片，20分鐘共賣掉1千5百組，但Selina忍不住驚呼：「簽的速度比不上賣的速度！」而近日網路上也有人認為強大卡司在鬼片中相當少見，《頭七》卻一口氣邀來2位金馬獎得主陳以文和納豆，直呼：「這真的不太像是一般鬼片請得起的陣容！」更認為電影能請動2位演技精湛的演員，「也是因為劇本的難度夠強，具有挑戰性，所以他們才願意來演。」