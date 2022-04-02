由中國高等教育學會、中華中山文化交流協會、北京歌華文化發展集團共同主辦的第七屆「兩岸新銳設計競賽‧華燦獎」頒獎儀式2日以線上線下方式舉辦，本屆以「融‧和」為主題，募集1004所兩岸與港澳大學、社會單位參賽，合計作品達3萬3153件、較去年增長185％。其中全場大獎作品中，由台灣與大陸選手團隊各拿下1件（套）。

活動現場由大陸全國政協副主席、民革中央常務副主席、中華中山文化交流協會會長鄭建邦出席，並為第七屆華燦獎的全場大獎進行頒發。同時大陸國台辦副主任龍明彪、中國高等教育學會會長杜玉波、民革中央副主席張伯軍，江蘇省人民政府副省長、民革江蘇省委會主委陳星鶯等人也都出席。

據中國高等教育學會統計，2日頒獎儀式全程線上直播，觀看人數達到10萬多人。

本屆的參賽類別廣泛，包含視覺傳達設計、數位多媒體設計、產品設計、工藝美術、空間設計等，還藉由中國高等教育博覽會、北京禮物、華燦運河‧吳門望亭、蒲公英中學「學校即博物館」進行文創產品的定向主題徵集，使作品能更注重產業和市場的融合轉化。

此外，從2016 年華燦獎孕育華燦工場眾創基地的誕生後，近6年為兩岸青年設計人才提供與市場對接、產業互動的大平台。至今在北京、成都、珠海3座城市服務兩岸及港澳地區青年設計人才。2日現場也舉行進一步在昆山設立華燦（昆山）設計中心的的正式啟動儀式。

另外還包含舉行第七屆華燦獎成果落地簽約儀式，針對定向主題徵集單位與獲獎設計師簽約；華燦工場與獲獎設計師簽約；昆山市旅遊度假區與華燦獎組委會簽訂「第八屆華燦獎定向主題徵集」合作協定等。