連假首日雲林縣北港朝天宮湧入近萬人，進香團自律打3劑者優先入廟。（張朝欣攝）

清明連假首日，雲林縣北港朝天宮2日人潮不斷，約有30團進香團，加上遊客估計近萬人，信眾表示雖然疫情升溫，但大家都很遵守防疫規定，因此特地來參拜媽祖祈求心靈上的平靜，一些進香團自我規範，已施打3劑者優先入廟，全力配合廟方共同防疫。

北港鎮2日一大早就有進香團到朝天宮參拜，雖然斷續下起細雨，但進香團仍冒雨前來，並未受近日確診人數創新高影響，朝天宮工作人員忙著接待友宮、分靈造訪，同時不忘依防疫規定，要求入廟者實聯制、量體溫、酒精消毒，並呼籲保持安全距離。

進香團表示，之前確診人數未攀升前，就已向朝天宮預約進香日期，2日依計畫進香，但考量朝天宮進香者來自全台各地，為減少染疫風險，出發前都事先做好防疫措施，入廟者須施打3劑疫苗，未打3劑者在廟外等候。

自行開車來參拜的遊客說，清明連假首日，特別前來朝天宮參拜，向媽祖祈求全家平安、疫情減緩，並順道在「糕餅一條街」廟前中山路購買北港糕餅，做為清明祭拜祖先的供品，朝天宮周邊人潮相當多，但大家都有戴口罩，讓人感覺安心。

中山路1家著名糕餅店指出，2日買氣相當好，以狀元餅最受歡迎，不少遊客一買就是5盒、10盒，準備在連假期間與親友分享，遊客在購買前後都會依防疫規定用酒精消毒雙手，顯示大家面對確診人數創新高，都有提高防疫警覺性。

朝天宮強調，前來北港進香、旅遊的民眾來自全台各縣市，對於高風險縣市進香團，會特別提醒加強防疫工作，廟方目前持續加強環境消毒工作、入廟與入住香客大樓人員管控，希望疫情不要再蔓延，讓本月19日開跑的媽祖遶境活動能夠順利舉行。