單身5年的汪東城自爆遭到媽媽催婚。（東藝演藝經紀提供）

汪東城（左）與「修」陳德修一起出席春酒。（東藝演藝經紀提供）

汪東城亂入記者的遠距教學造成騷動。（林淑娟攝）

「破次元壁男神」汪東城（大東）日前返台陪媽媽過年，特別在自己經營的「Papi Papi西班牙大眾酒場」舉辦春酒餐敘，他提到疫情兩年多來仍保持3個月回來見母親一面的習慣，雖然會耽誤到工作，但自己也甘之如飴。

聊及感情狀況時，單身5年的他表示這幾年一直遭到媽媽催婚，某次還直接安排三天兩夜的相親，不只要到山上農村居住，還要全家一起出動，嚇得他使出渾身解數，趕緊找各種理由推託。汪東城愛公仔成痴，還特地買兩層樓房子給心愛的公仔們住，他自豪說：「每一尊在哪我都清清楚楚，甚至哪一個不見了，我都知道！」而這一行為也被汪媽媽抗議過，「公仔是能幫你生小孩嗎？」

他希望未來的另一半可以跟他一樣喜歡動漫，兩人也可以一起開箱組公仔，不會嫌公仔看起來都一樣的，他也自豪將來一定會先把女友要的東西買好，才買自己的公仔，不過他也無奈表示，「後來發現不少喜歡動漫的女生都跟攝影師在一起。」

他坦言這幾年受到身邊朋友辰亦儒、郭品超，還有當年復興美工的同班同學黃少谷、小兩屆學弟張孝全當爸的刺激，自己對於婚姻一事也相當渴望，抱持著積極、期待的態度，對於另一半的年齡的要求，汪東城則笑說：「有成年就可以。」

另外，在春酒當晚也發生一個小花絮，有位記者正在上研究所的遠距教學課程，汪東城調皮的亂入鏡頭，造成課堂上一陣騷動，許多原本堅持不開鏡頭的同學都紛紛打開鏡頭和汪東城合照，就連教授也當場和汪東城約定好下次要到汪所開的餐酒館品嚐佳餚。