宜蘭縣今天（2日）新增7例，其中6人是國小學童、舞蹈教室的學員，6學童分屬宜蘭4所學校，當中有3校全校停課；6學童中有1人是中山國小學童，原有機會可防堵疫情，孰料衛生局疫調時，家長卻稱孩子去露營，經調閱舞蹈教室錄影帶後才改口，以致該案並未在第一時間居家隔離，衛生局擬對家長開罰，可罰6萬至30萬元。

衛生局長徐迺維表示，全校預防性停課10天，除了有先前的羅東國中外，還有2人確診的員山國小、2人確診的光復國小，新生國小雖然確診1人，但加上前一天確診的學童，新生國小也有2人確診，因此新增3校全校停課。

6名學童中有5學童是居隔期間陰轉陽，徐迺維強調，學童居隔前都有先作PCR，陰性後居家隔離，經與專家討論後，在居隔前是沒有傳染力，大家不用過度恐慌。但中山國小一名學童確診，以致學校在假日召回師生全面篩檢，讓徐迺維嘆說：「這是我們比較遺憾的個案。」

徐迺維解釋，衛生局針對舞蹈教室學員做疫調，但家長卻稱孩子去露營，經調閱監視畫面後，家長才改口學生有去舞蹈教室上課，該案周五確診陽性前，已到學校上過課，這也是中山國小要全面篩檢的原因。會不會開罰家長？徐迺維直言：「當然會。」如經查後違反規定，將依情節輕重罰6萬到30萬元。

除6名學童外，有一名年約60歲的龍德造船廠員工確診，感染源仍在調查中。