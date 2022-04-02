新人剛進公司有許多事情需要適應，不過有女網友表示，她剛進入某公司研發部工作，結果同事們卻在一個月內相繼離職，最後全部門只剩她1人，讓她相當錯愕，擔心是公司內部有問題的警訊，不少網友也建議她快逃，直言「等他們的事全部都交給你的時候，你就會知道原因了」。

一名女網友在網路論壇Dcard發文透露，她在研發部門工作，原本覺得每天準時上下班滿不錯的，不料入職後第3天就有同事離職，2周後又有一位同事離職，如今一個月過去，連資深同事也辭職不做了，全部門剩她1人，讓她相當錯愕，擔心這是不是公司內部有問題的警訊。

貼文一出，有網友認為，「等他們的事全部都交給你的時候，你就會知道原因了」、「剛好碰到離職潮或是集體跳槽，不然就是公司人事變遷」、「妳也走吧，不要當奴工」。也有人建議，「建議你多觀察公司前景和主管願意不願意再找新人，有的公司就是適合學習不是久待，如果認為自己能力不夠，還能待就繼續待，能力強壯後能挑的公司當然更多」。

此外，有類似經歷的網友分享，「以前待過一家公司，剛進去一個月內部門資深員工全跑光，只剩我們幾個小菜雞，過了很久才從別人口中得知，是因為整個部門長期不受老闆重視，主管跑了其他人也跟著一起跑」、「快點逃，我3年前的情況跟你一樣，結果考慮太久逃不掉，一直後悔到現在」。