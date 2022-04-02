大陸本土新冠肺炎疫情持續，據大陸國家衛健委通報，統計4月1日全天新增9875宗本土個案、逼近上萬大關，包括2086宗確診病例與7789宗無症狀感染者，並延續近日主要集中在上海趨勢，當地達到6311宗，包含本土確診260例、無症狀感染6051例，續創單日新高。

作為上海集中隔離點醫療救治組組長，曾是上海第三批支援武漢醫療隊隊長的陳爾真，目前擔任上海新國際博覽中心臨時集中隔離收治點總指揮。他表示，跟當年的武漢相比，上海在準備上、經驗上要好一些。這次疫情的規模，比武漢還要大，但疾病的嚴重性比武漢要低。

據《北京日報》引述陳爾真說，Omicron的BA.2變異株毒力下降、傳播力在增強，傳播速度很快，所以無症狀感染者越來越多而增加管控難度。目前來看，上海的救治比較平穩，會儘快按照「應收盡收」、「應隔盡隔」來落實。

上海官方指出，經綜合研判新一輪核酸篩查，目前浦東新區均為封控區或管控區、暫無防範區，針對封控區實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」，管控區「人不出小區、嚴禁聚集」。